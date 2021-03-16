Российский софт будет предустановлен во всех гаджетах – Минцифры

Москва, 16 марта. Юзерам при первом включении нового «умного» устройства будет доступен выбор поисковика по умолчанию, включая российский.

Согласно сообщению Минцифры, пользователи смогут отказаться от него. Россиянам напомнили, что с 1 июля на всех продаваемых в России смартфонах, Smart-телевизорах, компьютерах и ноутбуках будет предустановлена поисковая система российской разработки. Однако еще не известно какая.

«На устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем», — объяснил заместитель главы Минцифры Максим Паршин.

Закон, согласно которому с 1 апреля 2021 года в стране будет запрещена продажа некоторых товаров без предустановки предписанного правительством ПО, был принят в России в декабре прошлого года. Позже был утвержден и список обязательных программ.

Недавно московские врачи поделились опытом использования цифрового ассистента «Ньюс2», который помогает медикам оценить риски ухудшения состояния пациента с коронавирусной инфекцией. Периодичность осмотра больного также заносится в базу данных приложения.