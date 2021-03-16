Сын Олега Табакова оценил наследство знаменитого отца

Москва, 16 марта. Актер Павел Табаков впервые заговорил о наследстве своего прославленного отца Олега Табакова. Артист признался, что чувствует финансовую независимость.

В интервью журналу «Сноб» Павел сообщил, что пока не готов сниматься в откровенно провластных картинах или продвигать православные ценности за деньги. Отказываться от ролей ему позволяет финансовая подушка, которую обеспечило ему наследство отца.

«Знаешь, если это будет делать Звягинцев [снимать кино о российской власти — Прим. ФАН] — возможно. Но думаю, что это вряд ли осуществимо. Благодаря отцу у меня есть определенная финансовая свобода. В нашей стране нельзя чего-то предсказать и быть в чем-то уверенным, но пока я не планирую и не хочу заниматься профессиональной проституцией», — заявил Табаков.

Ранее ведущий программы «Место встречи» на канале НТВ Андрей Норкин жестко ответил Табакову за то, что тот позволил себе критиковать действия российских властей, которые, по его словам, «не слышат народ». Телеведущий напомнил, что сын легендарного российского актера снимается в кино и телепроектах, оплаченных государством. Более того, сейчас он служит в государственном театре (МХТ имени Чехова).

По словам Норкина, если актеру не нравится страна, в которой он живет, тому следует как можно скорее ее покинуть.