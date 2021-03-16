Метеорит из Сахары оказался частью протопланеты

Лондон, 16 марта. Найденный в прошлом году в пустыне Сахара ахондрит EC 002 появился через два миллиона лет после рождения Солнечной системы, выяснили исследователи из Франции и Японии.

Ахондритами называют типы метеоритов, которые появились в результате столкновения протопланеты с другим телом. На Земле обнаружено и изучено несколько тысяч ахондритов. EC 002 отличается от них составом и характеристиками.

Метеорит в основном состоит из богатой натрием, железом и магнием магматической породы. Исследователи датировали ахондрит благодаря изотопам магния и алюминия. Оказалось, что породе 4,6 млрд лет.

Дополнительное исследование показало, что для охлаждения и затвердевания породы потребовалось порядка 100 тысяч лет. Ученые полагают, что более подробное изучение EC 002 поможет лучше понять механизм формирования планет.

Ранее обломок метеорита, состав которого не изменялся с момента образования Солнечной системы, нашли на западе Англии. Он содержит простые органические вещества, аминокислоты и минералы, образованные водой.