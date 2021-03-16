Британию может потрясти скандал из-за тайной свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Лондон, 16 марта. Назревает новый скандал в Великобритании из-за слов герцогини Сассекской Меган Маркл о тайной свадьбе с принцем Гарри.

Интервью герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри прославилось громкими заявлениями Меган Маркл. Именно она рассказала о тайной досрочной свадьбе с Гарри до официальной церемонии бракосочетания, за которой наблюдал весь мир.

Представители Ламбетского дворца — резиденции Джастин Уэлби, архиепископа Кентерберийского обратились к преподобному Марку Эдвардсу для разъяснения ситуации. Ведь он якобы тайно женил герцога и герцогиню, передает The Daily Mail.

«Они сказали, что Джастин не устраивает частные свадьбы. Меган американка, она не разбирается», — сказал Эдвардс.

Преподобный Марк отметил, что такие заявления Меган Маркл ставят в затруднительное положение священников относительно британской свадьбы. На карантине люди спрашивали, могут ли устроить частную свадьбу, но Эдвардс объяснял, что она не будет законной.

Марк Эдвардс заверил, что никакой свадьбы до телетрансляции не было. Джастин поговорил с парой с глазу на глаз. Сам Уэлби не спешит отвечать на вопросы.

Ранее эксперт оценил причины и исход войны Меган Маркл с Букингемским дворцом. Психолог, нумеролог Элена Гамаюн прокомментировала новость о том, что после нашумевшего интервью звездной пары на шоу Опры Уинфри Букингемский дворец привлек юридическую фирму к расследованию обвинений Меган Маркл в издевательском отношении к королевскому персоналу. Она заявила, что у королевской семьи очень небольшие шансы в противостоянии с герцогиней Сассекской.