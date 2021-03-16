Роскартография с помощью новых технологий создаст сверхточную цифровую карту России

Москва, 16 марта. Роскартография создаст подробную цифровую карту России, сообщил гендиректор организации Сергей Карутин.

Глава госкомпании в беседе с РИА Новости заявил, что ведомству вместе с Научным центром геодезии и картографии было поручено создать единую электронную картографическую основу страны. Речь идет о создании мультимасштабной карты, которая содержит максимально подробную информацию о всей территории РФ.

Обжитые территории будут отсняты пилотируемой и беспилотной авиацией со сверхвысоким разрешением — от 14 сантиметров до 500 метров. В последний раз работы аналогичного масштаба проходили в стране в 1960-1980-е годы, сообщил Карутин.

Создание карты займет несколько лет. После этого она будет актуализироваться с периодичностью в 2-3 года. На составление трехмерной карты понадобится менее пяти лет, отметил Карутин.

Роскартография также ведет лазерное сканирование территории страны. Совместное использование лазерного сканирования и аэрофотосъемки позволит получать цифровую модель рельефа.

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