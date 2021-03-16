Поменявшую имидж Ирину Розанову не узнали коллеги

Москва, 16 марта. Актриса Ирина Розанова кардинально сменила имидж ради роли в новой картине «Будь моим Кириллом».

Романтическая комедия от режиссера Аллы Елисеевой выходит на экраны 8 апреля. Вместе с Розановой в картине снимаются Виталийс Семеновс, Анастасия Евграфова, Сергей Степин, Анна Антонова. Сценарий для фильма написала Анна Макаренкова.

Чтобы воплотить на экране образ мамы главной героини фильма, Розановой пришлось серьезно изменить внешность. Как сообщает портал «7дней», съемочная группа не сразу признала актрису, когда она появилась на площадке с короткой стрижкой-каре и темно-каштановым цветом волос.

Комедия «Будь моим Кириллом» рассказывает о девушке Саше, которая врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя тот — всего лишь ее тренер по бегу. Единственным, кто знает правду, оказывается муж сестры Паша.

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