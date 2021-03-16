Легкомоторный самолет упал на жилой район в штате Флорида

Вашингтон, 16 марта. Легкомоторный самолет разбился об автомобиль в США, информируют американские СМИ.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс. Власти штата Флорида информируют, что самолет рухнул на машину в жилом районе.

Жертвами инцидента стали двое человек, которые находились на борту легкомоторного самолета. Водитель и ребенок, которые находились в авто, получили травмы и были доставлены в больницу.

Воздушное судно упало после взлета с местного аэродрома. Причины инцидента выясняются, информирует NBC Miami.

Полтора месяца назад стало известно, что два человека погибли в результате крушения самолета ВВС США. Инцидент произошел в штате Алабама.