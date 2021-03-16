Правительство предложило уточнить возможности БПЛА и беспилотных машин в РФ

Москва, 16 марта. Кабмин внес в ГД законопроект, предусматривающий расширение использования машин без водителей и дронов участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

Документ размещен в электронной базе Госдумы. В пояснительных материалах отмечается, что требования авиационного законодательства предъявляют к некоторым видам беспилотных авиационных систем «невыполнимые требования». Также отсутствуют «сертификационные требования, отвечающие современному виду БПЛА (беспилотные летательные аппараты. – Прим. ФАН) в их многообразии», что мешает развитию этого рынка.

«В связи с этим предлагается предоставить возможность применения с определенными особенностями отдельных положений Воздушного кодекса Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Речь идет о грузовых перевозках беспилотными авиационными системами, которые обеспечивают доставку грузов массой от 0,1 кг до 500 кг.

Инициатива также затрагивает коммерческое использование высокоавтоматизированных транспортных средств. Действующим законодательством эксплуатация автомобилей без водителя не допускается, а требования проводимого эксперимента ограничивают развитие таких технологий, отметили в правительстве. В пояснительной записке говорится, что внесение соответствующих поправок в законодательство позволит провести эксперимент по развитию беспилотных транспортных средств в России.

Ранее сообщалось, что холдинг «Росгеология» рассматривает возможность приобретения партии разнотипных БПЛА, в том числе отечественного производства. «Росгеология» также планирует создать сервисную компанию, которая будет предоставлять услуги геологоразведки с помощью БПЛА.