Крым празднует очередную годовщину воссоединения с Россией

Симферополь, 16 марта. Крым готовится к празднованию седьмой годовщины объединения с Россией, которое произошло по итогу референдума.

Согласно данным министерства внутренней политики, информации и связи республики, на полуострове начнут работать тематические выставки фоторабот и пройдет торжественное собрание, пишет РИА Новости. Ранее стало известно, что очередная годовщина будет проходить под девизом «Крымская весна — семь лет дома». Главные мероприятия праздника запланированы на 16 и 18 марта.

«Состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» и памятнику «Вежливым людям», после чего в стенах государственного совета республики Крым пройдет торжественное собрание, посвященное 7-й годовщине воссоединения Крыма с Россией», — объяснили в министерстве.

Уличная фотовыставка «7 чудес Крымской весны» откроется прямо в центре Симферополя. Другая начнет работать в здании парламента Крыма.

Бывший военный украинской армии рассказал, почему в 2014 году решил присягнуть России. Он добавил, что если даже каким-то образом Крым вернется Украине, менять флаг он не будет, а уедет служить на материк.