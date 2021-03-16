Nissan может привезти в Россию новую генерацию популярного «рамника»

Токио, 16 марта. Японский автопроизводитель Nissan планирует осенью текущего года привезти в Россию новую версию популярного внедорожника Patrol.

Информация была подтверждена в региональном подразделении бренда Nissan East. Новый «рамник» изменился в целом ряде аспектов, как внешних, так и технических. Например, Patrol получил кузов Y62, новую V-образную решетку, интересную сложную оптику, другую дверь багажного отделения и охранную систему Intelligent Mobility.

Салон теперь стал богаче и обзавелся кожей в отделке руля и кресел. На консоли теперь красуются сразу два экрана навигации и мультимедиа с «климатом». Дооснастить новый Patrol можно системами автоторможения при обнаружении пешеходов на пути и ухода от столкновений.

Под капотом может быть или четырехлитровый 275-сильный мотор, или 5,6-литровое «сердце» с внушительными 400 л.с. Владельцам в любой комплектации будет доступен семиступенчатый «автомат» и полный привод с подключением одной оси.

Специалисты начнут тестирование полностью беспилотных автомобилей на российских дорогах уже в этом году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.