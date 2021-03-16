«Война вакцин»: почему США заставляли Бразилию отказаться от «Спутника V»

Департамент здравоохранения США пытался предотвратить появление российской вакцины «Спутник V» в Латинской Америке. Готовность многих стран приобрести российский препарат от COVID-19 рассматривалась как усиление позиций России и «прямая угроза национальной безопасности».

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как американские фармацевтические лоббисты при Трампе и Байдене пытаются вытеснить российский препарат с бразильского рынка.

«Спутник V» как угроза спокойствию США

Департамент здравоохранения США опубликовал доклад о своей деятельности в 2020 году. Ведомство так и не признало ошибок предыдущего правительства, которые привели гибели сотен тысяч американцев от COVID-19 американцев. Зато гордо отчиталось об успехах по противодействию медицинской и гуманитарной дипломатии «неблагонадежных стран» — России, Кубы и Венесуэлы.

Составители документа посчитали, что Управление департамента здравоохранения по глобальным вопросам предприняло необходимые меры для «сдерживания российского влияния» в регионе.

«Борьба с пагубным влиянием в Северной и Южной Америке: управление использовало дипломатические отношения в Америке для противодействия усилиям государств, которые работают над усилением своего влияния в регионе в ущерб безопасности США, таких как Куба, Венесуэла и Россия. Управление координировало работу с другими правительственными учреждениями США по укреплению дипломатических связей и оказанию технической и гуманитарной помощи, чтобы убедить страны региона отказаться от помощи от этих неблагонадежных государств. Например, был использован офис атташе управления по вопросам здравоохранения, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19», — говорится в отчете.

В документе также отмечается, что управление предложило техническую помощь Панаме, чтобы местное правительство отказалось от помощи бригад кубинских врачей. Главным достижением Депздрав посчитал открытие первого представительства Центра по контролю заболеваемости в Бразилии.

«Это укрепит способность защищать американцев, более быстро реагируя на угрозы здоровью, где бы они ни возникали, и выстраивая ключевые отношения для решения общих задач в области здравоохранения», — уверяют авторы.

На публикацию обратили внимание разработчики российской вакцины «Спутник V».

«Мы убеждены, что государства должны сотрудничать в деле спасения жизней. Попытки дискредитировать вакцины неэтичны и чреваты дополнительными человеческими жертвами», — гласит комментарий на официальной странице «Спутник V»

US Dep. of Health publicly confirmed that it pressured Brazil against Sputnik V.

We believe countries should work together to save lives. Efforts to undermine the vaccines are unethical and are costing lives.

????https://t.co/Ga5i4zvbCt P.48 pic.twitter.com/A6wyKOkc8t — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 15, 2021

Долгий путь «Спутника V» в Бразилии

Еще в конце июля 2020 года в Бразилии заявили о заинтересованности в российской вакцине — представители штата Парана заявили о желании покупать, испытывать и производить «Спутник V». Затем в августе власти штата Баия изъявили желание приобрести разработку института имени Гамалеи, а в сентябре подписали с РФПИ соглашение о намерениях приобрести до 50 млн доз вакцины.

Consórcio Nordeste quer acordo com a Rússia para compra de vacina contra a Covid-19

https://t.co/Jz2ZLyuEkH — Anota Bahia (@SiteAnotaBahia) August 14, 2020

В скором времени РФПИ выбрал производителя и дистрибьютора вакцины в Бразилии — им стала крупная государственная компания União Química, заводы которой начали производство «Спутника V» в январе 2021 года. Однако действующее вещество, синтезированное на предприятиях компании, на данный момент поставляется из Бразилии только в другие страны региона — для применения препарата в Бразилии необходимо одобрение национального фармацевтического регулятора Anvisa.

Farmacêutica no Distrito Federal está produzindo vacina russa contra a covid-19



União Química já deu início à produção da Sputnik V, afirma diretor-geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos da Rússiahttps://t.co/pVREsFXOdY pic.twitter.com/4OQiKnhUeP — STG News (@portalstgnews) January 21, 2021

С октября 2020 года União Química запрашивает проведение клинических испытаний и разрешение на экстренное применение «Спутника V» — и дважды получала отказ из-за «недостаточного количества данных об испытаниях». Пока бразильские бюрократы тормозили регистрацию препарата, «Спутник V» был одобрен к использованию в 50 странах, а авторитетный медицинский журнал The Lancet подтвердил его высокую эффективность (91,6%). Ближайшие соседи Бразилии — Аргентина, Парагвай, Боливия и Венесуэла — уже начали вакцинацию с применением «Спутника V».

Ни одна другая иностранная вакцина (Бразилия не изобрела собственные иммунизаторы от COVID-19. — Прим. ФАН) не ожидала регистрации так долго, как российская. Английская AstraZeneca и китайская CoronaVac были официально одобрены еще 17 января, несмотря на многократные сообщения об их низкой эффективности.

А 23 февраля Anvisa разрешила к применению вакцину американо-немецкого производства Pfizer, хотя еще в конце 2020 года правительство Жаира Болсонару прервало переговоры с Pfizer из-за нежелания компании нести ответственность за побочные эффекты.

Тем временем властям бразильских регионов пришлось добиваться одобрения «Спутника-V» через суд. 30 января власти штатов Пернамбуку, Баия, Мараньяу и Пиауи потребовали Верховный суд Бразилии вмешаться в процедуру рассмотрения документов União Química и прекратить дискриминацию российской разработки, однако даже высшая судебная инстанция не смогла помочь.

Anvisa продолжает утверждать о нехватке данных по препарату даже после принятия закона о внеочередном одобрении вакцин, сертифицированных международным сообществом.

Правительство Бразилии тем временем подписало символический, в сравнении с другими вакцинами, контракт на поставку 10 миллионов доз «Спутника V» до конца июня 2021 года. Согласно тексту документа, за эту партию РФПИ получит около 128 миллионов долларов.

Под давлением местных властей 10 марта президент Жаир Болсонару, ранее считавший приобретение вакцин прерогативой федеральной власти, разрешил штатам самостоятельно заключать контракты на покупку препаратов против COVID-19. Благодаря этому правительства регионов, обращавшихся в Верховный суд, уже заключили контракт на 37 миллионов доз «Спутника V» общей стоимостью около 370 миллионов долларов.

Contrato celebrado! A compra da Sputnik V está garantida e receberemos as primeiras doses em abril. Foram seis meses de trabalho intenso até este dia histórico na luta contra a #covid19. A celebração do contrato ocorreu há pouco durante reunião com o CEO do Fundo Soberano Russo. pic.twitter.com/B6OEuUN5fw — Rui Costa (@costa_rui) March 15, 2021

США на страже своих фармацевтов

США являются крупнейшим производителем и одним из крупнейших потребителей лекарственных препаратов мире. По состоянию на 2019 год в списке крупнейших 20 фармацевтических компаний находились девять ТНК из США, в том числе Pfizer и Johnson&Johnson, которые в следующем году занялись разработкой вакцин против COVID. Именно американские фармкомпании могут стать главными бенефициарами пандемии. По оценке аналитиков Credit Suisse, только рынок США может составить более 10 млрд долларов исходя при цене дозы вакцины в 20 долларов.

Пока осенью 2020 года губернаторы штатов Бразилии один за другим заявляли о желании приобрести «Спутник V», американские фармацевтические компании испытывали проблемы с продвижением своих брендов. Производимый США и Германией препарат Pfizer требует содержания в холодильниках при температуре в минус 70 градусов, а одна доза вакцины Moderna стоит 25 долларов и является самой дорогой среди всех аналогов. Препарат от компании Johnson&Johnson на тот момент находился в стадии разработки.

Немалую роль в политике вытеснения конкурентов из Бразилии, где проживает 212 потенциальных носителей COVID-19, сыграл личный фактор. При Трампе министром здравоохранения США был Алекс Азар — один из самых известных лоббистов американских фармацевтических компаний.

В 2007 году он был нанят транснациональной фармацевтической компанией Eli Lilly and Company, печально знаменитой производством неэффективных препаратов, на должность главного лоббиста благодаря связям с республиканским истеблишментом. Спустя пять лет Азар возглавил дочернее предприятие Lilly USA, получив контроль над всей деятельностью компании в США. За время его управления Lilly USA повысила цены на инсулин в три раза, из-за чего материнское предприятие было вынуждено выплачивать крупные штрафы.

Будучи главой Lilly USA Алекс Азар входил в совет директоров лоббистской Организации биотехнологических корпораций (BIO), которая объединяла более 1000 фармацевтических компаний в США и 30 других странах мира. Издание The Washington Post сравнивало Алекса Азара с экс-вице-президентом США Диком Чейни, известным лоббистом интересов американских нефтедобывающих предприятий.

Даже во время пандемии COVID-19, которая унесла жизни 535 тысяч американцев, министр Азар не изменил своим принципам и выступил в защиту производителей вакцины, отказавшись контролировать цены и гарантировать обеспечение препаратами против коронавируса для всех американцев.

«Мы хотели бы убедиться, что работаем над тем, чтобы сделать вакцины доступными, но мы не можем контролировать цены, потому что нам нужен частный сектор для инвестиций. Контроль цен нам не поможет», — заявил министр в начале первой волны пандемии.

#RT @theintercept: Alex Azar, the Secretary of Health and Human Services, admitted Wednesday that a vaccine for the coronavirus might not be affordable for all Americans. https://t.co/hcvhLJ2lRN — LA Progressive (@LAProgressive) March 2, 2020

После резкой критики со стороны Демократической партии Дональд Трамп лично пообещал обеспечить всех граждан США вакцинами против COVID-19.

15 марта 2021 года стало известно, что правительство Бразилии заключило контракты с Pfizer на поставку 100 миллионов доз и с Johnson&Johnson на 38 миллионов доз. Однако согласно последним заявлениям президента Джо Байдена, ни одна страна (в том числе Бразилия) не получит американские препараты против коронавируса пока все американцы не будут вакцинированы.

Ministro da Saúde diz que governo fechou acordo com Pfizer e Janssen para compra de vacinas contra Covid https://t.co/o5Jq4L4eGS #G1 pic.twitter.com/PbQt2bO8lW — G1 (@g1) March 15, 2021

Пиар-кампания против «Спутника V»

Несмотря на противоречия между Демократической партией и фармацевтическими гигантами, администрация Джо Байдена вовсе не намерена отказываться от информационной войны против российской вакцины — ее в Белом доме воспринимают как угрозу не только в Западном полушарии, но и во всем мире.

12 марта анонимный источник в администрации президента России со ссылкой на данные спецслужб сообщил РИА Новости о подготовке Вашингтоном масштабной информационной кампании против «Спутника V».

Он утверждает, что администрация Байдена собирается формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам через подконтрольные неправительственные организации, такие как Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд Томсон Рейтер, а также такие медиаресурсы, как BBC, Reuters и Internews.

«Одновременно США и их союзники планируют тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии», — сообщил источник.

Организаторы информационной атаки планируют продвигать тезисы о неэффективности и опасности вакцины, инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. Он подчеркнул, что одна из целей планируемой пропагандистской кампании — продвижение вакцины Pfizer.

Однако после отчета Депздрава США становится очевидным — кампания против российской разработки началась задолго до того, как «Спутник V» начал успешно распространяться в странах Западного полушария и до того, как эффективность вакцины из РФ признал журнал Lancet. Опасаясь конкуренции и «недополученных прибылей», американские фармацевтические компании не задумываясь пожертвовали жизнями сотен тысяч людей — не только США, но и в Бразилии и других странах региона.