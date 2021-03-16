В ПФР объяснили, кому назначат пенсию в 2021 году

Псков, 16 марта. Пенсии по старости в 2021 году назначаются в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

С учетом действия переходного периода пенсионной реформы, на заслуженный отдых в этом году выйдут женщины, 1965 года рождения, и мужчины, 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии. После 1 июля они смогут получать пенсионные выплаты. В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.

Стоит помнить, что с 2019 года круг многодетных мам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, имеющих трех или четырех детей. До 2019 года такое право предоставлялось только многодетным мамам, родившим и воспитавшим, пять и более детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины, 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет. Матери троих детей, 1966 года рождения и моложе, смогут выйти на пенсию с 2023 года.

Ранее ПФР предупредил, что для получения пенсионной выплаты точно в срок, россиянам, выходящим на пенсию в течение ближайших двух лет, уже рекомендуется обращаться в региональные отделения фонда. Это связано с тем, что иногда на проверку предоставляемых документов уходит по несколько месяцев.

Само же заявление о назначении пенсии нужно подавать за один месяц до достижения пенсионного возраста. Самый простой способ: в личном кабинете на сайте ПФР (здесь можно выбрать и способ доставки выплаты). Или же можно обратиться в региональное отделение ПФР или МФЦ.