Рогозин ответил на слухи о создании «альянса» с Китаем в космосе против Запада

Москва, 16 марта. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин развеял слухи о создании «альянса против Запада» Китаем и Россией для строительства научной лунной станции.

О планах сближения РФ и КНР и «фактического возникновения альянса, который направлен против Запада», написал Генри Олсен, колумнист The Washington Post. Однако Рогозин в Telegram подчеркнул, что это не так.

«Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны», — написал глава Роскосмоса.

Россия и Китай 9 марта заключили договоренность о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. О подписании соответствующего документа сообщили представители управления Национального космического агентства КНР.