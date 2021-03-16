Манижа ответила на слова Жириновского об авторитете русской женщины

Москва, 16 марта. Певица Манижа Сангин, которая представит Россию на Евровидении-2021, ответила на замечания депутата Госдумы Владимира Жириновского о похудении и авторитете русской женщины.

Манижа будет представлять Россию на Евровидении-2021. Она выступит с песней Russian Woman, в которой говорится о сложной судьбе русской женщины и ее мечтах. Решение было принято 8 марта в ходе голосования на Первом канале.

Жириновский раскритиковал выбор певицы. Депутат «не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России». Кроме того, парламентарий процитировал слова песни Russian Woman: «Ты в целом красива, но вот, похудеть бы» и заявил, что композиция не вызывает радости.

Манижа стала героиней шоу «ДокТок» с Ксенией Собчак на Первом канале. В эфире певица ответила на замечание Жириновского.

«Мы думали создать коллаборацию — худей вместе с Жириновским дома. Он же мужчина, говорит от лица мужчины эти слова. Все, что я хотела показать, то это наш внутренний голос: «Ало, тебе уже за 30, где же дети? Надеть подлиннее или покороче — и это говорят одни и те же люди». Но нельзя сидеть и отмалчиваться или навязывать чужое мнение», — заключила Манижа.

Певец Дима Билан высоко оценил вокальные данные и музыку коллеги Манижи Сангин. Он отметил, что певица привлекает внимание общества к очень важным темам, например, инклюзивности. Билан высоко оценил и вокальные данные Манижи.