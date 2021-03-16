Манижа откровенно рассказала о столкновении с домашним насилием

Москва, 16 марта. Певица Манижа в своей жизни сталкивалась с домашним насилием, но нашла в себе силы простить абьюзера. Подробнее об этом она рассказала в эфире программы «ДокТок».

Внутри семьи исполнительницы подобных инцидентов не было, но она видела схожие истории среди ее близких, в том числе и подруг. Звезда не хочет называть имя обидчика, который бил женщин, так как считает, что его возненавидит вся страна. По ее словам, он сумел провести работу над собой и измениться за 15 лет.

«У меня сейчас есть рупор, с которым я могу громко сказать об этой проблеме. Я верю в то, что люди могут меняться, я простила», — отметила Манижа.

Певица представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Исполнительницу выбрали зрители Первого канала, она выступит с песней «Русская женщина».

Пермский дуэт Боня и Кузьмич поддержали Манижу как представительницу на Евровидении от России. Они охарактеризовали ее выступление как «разрыв башки». Сама исполнительница и ее песня «Русская женщина» столкнулись со шквалом критики.

Причем недовольства стали высказываться сразу по итогам зрительского голосования. Кроме Манижы в отборе принимали участие группы Therr Maitz и «2Маши». Многие пользователи соцсетей считают, что девушка должна отказаться от выступления.