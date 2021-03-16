ПФР торопит россиян обращаться за пенсией

Москва, 16 марта. Чтобы получить пенсионную выплату точно в срок, россиянам, выходящим на пенсию в течение ближайших двух лет, уже рекомендуется обращаться в ПФР для предварительной оценки пенсионных прав, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Амурской области.

Будущим пенсионерам нужно предоставить в ПФР документы, подтверждающие их пенсионные права: документы о периодах работы, службы в армии, учебы, сведения о зарплате и так далее. Специалисты фонда помогут, если каких-то документов будет не хватать: направят запросы в архивы, компетентные органы иностранных государств или в организации, где ранее трудился человек.

«Практика показывает, что многие граждане за назначением выплаты обращаются уже при достижении пенсионного возраста. И нередки случаи, когда предоставленные для назначения пенсии документы не всегда отвечают предъявляемым к ним требованиям», — подчеркнули в ПФР.

В ПФР предупредили, что иногда на проверку документов могут уйти несколько месяцев. Поэтому в фонд имеет смысл обращаться за два года до наступления пенсионного возраста с учетом его повышения. Подать заявление можно не только лично, но и через работодателя.

Само заявление о назначении пенсии подается за один месяц до достижения пенсионного возраста. Самый простой способ: в личном кабинете на сайте ПФР. Или же можно обратиться в региональное отделение ПФР или МФЦ.

В понедельник ПФР объявил даты повышения пенсий в 2021 году. Первая индексация состоится 1 апреля: вырастут на 2,6% социальные пенсии. С 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам на три пенсионных коэффициента. С 1 октября на 3,7% увеличатся выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям россиян.