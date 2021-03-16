Аналитики подсчитали расходы россиян в феврале

Москва, 16 марта. Номинальные расходы россиян в феврале 2021 года выросли на 4,5% на товары повседневного спроса.

Динамика потребления товаров повседневного спроса достигла рекордного уровня с 2012 года — 186%, но траты в реальном выражении (без инфляции) сократились на 1,3%, что меньше на 2,3% по сравнению с показателем за 12 месяцев. Это следует из данных исследовательского холдинга «Ромир», передают «Известия».

«Увеличение трат обусловлено инфляцией», — заявила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева.

В плане потребительского спроса рынок остался на прежнем уровне. Потребители платят больше, но покупают меньше. Фактически реальная покупательская активность снизилась. На этот показатель также повлияло снижение реальных располагаемых доходов на фоне пандемии коронавируса.

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга Head Hunter выяснили, на сколько хватит денежного запаса россиянам, ушедшим с работы. Финансовые трудности начнут возникать у граждан России примерно в течение недели после увольнения. Так на вопрос аналитиков ответили 23% участников исследования.