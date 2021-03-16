Певица Манижа подвергалась насмешкам из-за национальности в детском саду

Москва, 16 марта. Национальность певицы Манижи становилась поводом для насмешек над ней еще в детстве. Откровенно о своих переживаниях она рассказала в эфире программы «ДокТок».

Манижа Сангин имеет таджикское происхождение. Ее семья переехала в Россию из Душанбе, когда будущая звезда была совсем маленькой. Причиной смены страны стало то, что в их дом попал снаряд в ходе гражданской войны в Таджикистане.

В детском саду Манижу стали обижать из-за ее восточной национальности. Тогда мама певицы, психолог по образованию, поговорила с той девочкой, которая развернула травлю против ее дочки. В результате одноклассницы даже подружились.

«Я тогда совсем не говорила по-русски. Пошла в детский сад, и только через полгода смогла общаться», — рассказала Манижа в интервью Ксении Собчак.

Манижа представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2021 года. Певица выступит с песней «Русская женщина».

Художник Никас Сафронов ранее заявил, что исполнительнице будет труднее завоевать публику, чем группе Little Big. Он также дал ей совет, как победить на Евровидении.