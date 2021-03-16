Механизм формирования цен на топливо скорректируют в России 1 мая

Москва, 16 марта. Власти скорректируют механизм формирования цен на дизельное топливо и бензин с 1 мая, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Так называемый демпфер призван сдерживать колебания цен на топливо на внутреннем рынке России. Механизм действует таким образом, что если экспортная цена выше внутренней, государство частично компенсирует производителям топлива эту разницу, чтобы стоимость топлива не росла. Когда цены в России превышают экспортные, нефтяники отдают часть своей сверхприбыли бюджету.

В нынешних макроэкономических условиях «при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках» механизм частично потребовал корректировки, сообщил по итогам совещания с представителями нефтяных компаний и федеральных ведомств Новак. Этот вопрос был проработан в Правительстве РФ, а соответствующий проект закона в настоящее время готовит Минфин России, уточнил вице-премьер.

«Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует Новака пресс-служба правительства.

Ранее представители столичной топливной ассоциации зафиксировали рост стоимости бензина в течение 12 недель подряд. На начало марта рост составил 0,2%.