Порядок выплаты на детей от трех до семи лет меняется с 1 апреля

Уфа, 16 марта. Вступил в силу указ президента РФ, согласно которому с 1 апреля изменяются условия предоставления ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет.

Согласно президентскому указу, в 2021 году 50% регионального прожиточного минимума на ребенка принимается за базовый размер пособия. К примеру, в Уфе данный показатель равен 5 038 рублям. Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если при выплате в базовом размере доход семьи не будет дотягивать до регионального прожиточного минимума, выплата составит 75% (7 557,75 рубля). Максимальная выплата назначается в размере 100% (10 077 рублей).

Еще одним новшеством станут новые критерии назначения выплаты. В частности, наличие недвижимого и движимого имущества. Чтобы получить выплату, родителям нужно подтвердить факт трудоустройства в расчетный период или представить уважительную причину, по которой в указанный период они не работали.

С 1 апреля можно будет подавать документы на доплату. Сделать это можно через сайт «Госуслуги» или МФЦ.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее поддержала идею введения дополнительных критериев при назначении выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. По словам парламентария, это необходимо, чтобы «уточнить критерии нуждаемости».

По данным Минтруда, с 2021 по 2023 годы на выплаты для детей от трех до семи лет будет выделено более 1 трлн рублей. В 2021 году на выплаты направят 321,5 млрд рублей, в 2022 году — 339,5 млрд рублей, в 2023 году — еще 341,7 млрд рублей. Сегодня эту выплату получают 3,4 млн семей с низкими доходами.