Латвия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Рига, 16 марта. Латвия приняла решение приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.

Власти Латвии сообщили о приостановке вакцинации средством от коронавирусной инфекции. Ранее от препарата отказались в Индонезии, Германии, Франции, Болгарии, Словении, Италии, Португалии, Нидерландах и других странах.

В Эстонии раскритиковали сомнительную вакцину AstraZeneca. Страна не должна торопиться с вакцинацией населения препаратом. Его побочные эффекты еще тщательно не изучены, заявил депутат Рийгикогу Калле Грюнталь.

Вакцина AstraZeneca, как отметил депутат эстонского парламента от партии EKRE, еще не готова до конца. Все необходимые проверки она сможет пройти не раньше 2024 года, добавил политик.