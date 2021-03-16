Манижа рассказала о настойчивом желании бабушки приобщить ее к музыке

Москва, 16 марта. Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении в Роттердаме, начала заниматься музыкой по настоянию своей бабушки.

По профессии бабушка Манижи была психологом. Внучке, по ее мнению, занятия музыкой должны были пойти на пользу. Об этом певица рассказала Ксении Собчак в эфире телепередачи «Док Ток» на Первом канале.

В музыкальной школе девочку учили играть на фортепиано. Манижа пожаловалась, что ей «неправильно поставили руки».

В какой-то момент из семьи будущей певицы ушел отец. Спасаться от одиночества Маниже помогала гитара.

Участник Евровидения от России определился во время национального голосования, проведенного Первым каналом. Больше всего голосов получила Манижа Сангин. Вокальные данные и музыку артистки оценил певец Дима Билан. Он верит, что ее выступление произведет достойное впечатление на жюри и зрителей.