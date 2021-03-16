Манижа рассказала о конфузе с треснувшей юбкой на свидании

Москва, 16 марта. Певица Манижа пропагандирует любовь к телу, но когда-то сама прибегала к искусственным способам изменить фигуру ради молодого человека. Это закончилось треснувшей по шву юбкой.

Неприятная ситуация произошла с исполнительницей, когда она собиралась на свидание. Ее подруга посоветовала надеть специальное нижнее белье с накладками на ягодицы, чтобы визуально увеличить их.

«Я насмотрелась на женщин в Instagram, качала попу, но генетически она устроена не так, как у Кардашьян», — разоткровенничалась Манижа в эфире программы «ДокТок» с Ксенией Собчак.

Певица пошла на ухищрение и купила нижнее белье с накладками, надев его под облегающее платье. После свидания уже дома девушка обнаружила, что наряд разошелся на ней из-за нового объема ягодиц. Выяснилось, что молодой человек заметил это на их встрече. Больше они не виделись, что преподнесло Маниже важный урок, и она стала иначе относиться к стандартам красоты.

Певец и дважды участник Евровидения от России Дима Билан ранее оценил талант Манижи. По его мнению, она достойно представит страну на вокальном конкурсе в этом году.