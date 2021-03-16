Россияне смогут покупать sim-карты дистанционно с помощью биометрии

Москва, 16 марта. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому россияне смогут приобретать sim-карты и заключать договоры предоставления услуг сотовой связи из дома.

Такая инициатива возможна благодаря биометрической идентификации, которая позволяет проводить операции дистанционно, сообщает ТАСС.

«В рамках эксперимента станет возможным запуск мобильного приложения, при помощи которого клиент самостоятельно проходит идентификацию и регистрирует ранее приобретенную sim-карту», — указано в документе.

В настоящий момент, согласно законодательству, гражданин чаще всего обязан посещать организацию лично, чтобы пройти процесс идентификации при помощи удостоверяющих личность документов. Авторы отметили, что новый порядок позволил бы осуществлять услуги сотовой связи в гораздо более широком перечне подходящих для этого мест — на рынках, аптеках и других. Как результат, ожидается сокращение доли «серого» рынка sim-карт и увеличение налоговых отчислений за счет увеличившейся выручки.

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