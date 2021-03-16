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Португалия вслед за другими странами отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca

Португалия вслед за другими странами отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca

Лиссабон, 16 марта. Власти Португалии приняли решение приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.

О решении Португалии отказаться от вакцины AstraZeneca сообщала газета Publico. Ранее об отказе от этого препарата сообщали Болгария, Индонезия, Германия, Франция, Италия, Франция, Нидерланды, Ирландия и другие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание по вакцине от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом ранее сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус. На заседании рассмотрят ситуацию с препаратом британо-шведской компании. Данные по отказу ряда государств от прививки вакциной обсуждались в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств.

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