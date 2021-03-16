Португалия вслед за другими странами отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca

Лиссабон, 16 марта. Власти Португалии приняли решение приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.

О решении Португалии отказаться от вакцины AstraZeneca сообщала газета Publico. Ранее об отказе от этого препарата сообщали Болгария, Индонезия, Германия, Франция, Италия, Франция, Нидерланды, Ирландия и другие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание по вакцине от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом ранее сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус. На заседании рассмотрят ситуацию с препаратом британо-шведской компании. Данные по отказу ряда государств от прививки вакциной обсуждались в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств.