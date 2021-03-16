Российским пенсионерам могут дать право выбирать любой банк для получения пенсии

Москва, 16 марта. Россияне могут получить возможность выбирать любой банк для получения пенсии, вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом РФ. Соответствующий законопроект разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

На сегодняшний день пенсионные выплаты перечисляют только на счета кредитных организаций, заключивших договор с территориальными органами ПФР. Сами пенсионеры не могут выбрать банк на свое усмотрение.

Согласно документу ФАС, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, такое положение дел нарушает право на свободное использование денег и условия конкуренции между кредитными организациями. ПФР могут обязать переводить выплаты (речь идет о страховых пенсиях) в тот банк, который выберет пенсионер. Даже если у отделения ПФР нет прямого договора с этой финансовой организацией.

Для контроля перечисления пенсий, законопроект закрепляет несколько положений в законе «О страховых пенсиях». В частности, банки обязаны будут предоставлять всю необходимую информацию о перечислении по запросу. Если ПФР ошибочно переведет лишние деньги, банк одолжен будет их перевести обратно.

В понедельник ПФР объявил даты повышения пенсий в 2021 году. Первая индексация состоится 1 апреля и коснется 3,9 млн россиян, получающих социальные пенсии. Выплаты поднимут на 2,6%.

С 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам на три пенсионных коэффициента. Стоимость одного балла в этом году составляет 98,8 рубля. Еще одна индексация запланирована на 1 октября. На 3,7% подрастут выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям россиян.