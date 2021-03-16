Прокуратура устанавливает детали ДТП с пострадавшими детьми в Подмосковье

Москва, 16 марта. Девять детей травмировались после опрокидывания микроавтобуса в Подмосковье.

Инцидент произошел в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом ТАСС рассказала представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

«Всего в маршрутке находились девять детей в возрасте 14-17 лет, которые из школы возвращались домой, а также водитель. Все девять подростков получили легкие травмы, после осмотра врачами были отпущены домой», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации источника, водитель потерял управление из-за гололедицы на дороге. Это повлекло опрокидывание микроавтобуса. В настоящее время прокуратура устанавливает в ходе проверки все детали и обстоятельства произошедшего.

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