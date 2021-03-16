«С клеймом позора»: журналисты закрытых ТВ каналов рассказали о жизни при Зеленском

Киев, 16 марта. Журналисты заблокированных украинских телеканалов рассказали о попытках добиться справедливости.

Верховный суд Украины рассмотрел первую апелляцию на решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке трех оппозиционных телеканалов олигарха Виктора Медведчука. Несмотря на то, что в Верховный суд подано около десяти жалоб, сотрудники телеканалов не верят в справедливое решение. Об этом рассказал бывший журналист телеканала NewsOne Руслан Коцаба, передает «МК».

Первый иск подал член «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев. Юрист отметил, что блокировка ZIK, NewsOne и «112 Украина» нарушает права Европейской конвенции («Право на уважение частной и семейной жизни» и «Свобода выражения мнения»).

Телеканалы приняли решение судиться по отдельности, вопреки раннему заявлению о том, что они подадут совместный иск. Журналисты потеряли надежды на справедливое решение суда, поэтому объединились в один телеканал «Перший Незалежный». Однако он проработал всего 52 минуты, так как его закрыли власти, не дожидаясь решение СНБО.

«Но мы все равно продолжаем работать в нашем новом составе, правда, теперь в Интернете. Сайты и соцсети наших бывших телеканалов обновляются по остаточному принципу и, скорее, являются общественной нагрузкой», — рассказал Коцаба.

По словам телеведущего канала «112 Украина» Дениса Жарких, атака была лишь малой частью борьбы украинского президента Владимира Зеленского с Медведчуком. Из-за этого ни один суд не отменит решение о блокировке телеканалов.

Украинцы игнорируют блокировку и продолжают смотреть российское телевидение. Ограничение доступа к ряду местных каналов спровоцировало рост интереса зрителей к российскому ТВ, убеждены на Украине. Об этом заявил министр культуры украинского государства Александр Ткаченко.