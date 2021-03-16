Ирина Апексимова придумала, как увеличить свою будущую пенсию

Москва, 16 марта. Актриса Ирина Апексимова призналась, что была бы не против получить прибавку к будущей пенсии за счет звания «Заслуженный артист России».

Актриса в 2015 году возглавила Театр на Таганке, которому теперь уделяет все свое время. В профессии Апексимова уже 30 лет, и в программе «Однажды...» на телеканале НТВ она призналась, что не прочь получить звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

«Когда выйду на отдых, то нужна будет прибавка к пенсии, особенно московская. Я думаю, неплохо бы получить звание хотя бы ради этого», — рассуждает знаменитость.

В эфире телеканала актриса добавила, что сейчас она не просто актриса, а настоящий прораб, поэтому табличку на ее двери пора бы давно сменить. Звезда убеждена, что сейчас ее истинное предназначение — завершить работу над театром, который она называет «коммунальной квартирой».

Ранее актриса объяснила журналистам, почему приняла решение отказаться от съемок в кино. По ее словам, периодически она получает предложения, но каждый раз отвечает отказом, так как не видит достойных для себя ролей.

«Правда, все абсолютно не то, на что стоило бы рассчитывать. Чем дольше длится моя кинопауза как актрисы, тем выше претензии к роли, с которой я могу появиться на экране», — заявила Апексимова.

Сейчас актриса полностью живет театром, в котором видит для себя много перспектив. Ситуацию в кино же она считает «тяжелой».