Минпромторг выступил за изменения в сфере господдержки технопарков в России

Москва, 15 марта. Индустриальные и технопарки в России привлекли инвестиции более 1,3 трлн рублей в 2020 году. Минпромторг РФ предлагает упорядочить меры господдержки этих объектов.

К концу прошлого года в стране насчитывалось 258 индустриальных и 82 технопарка как действующих, так и создаваемых, что привело к организации более 223 тыс. рабочих мест.

Минпромторг увидел необходимость в создании уполномоченного органа по развитию региональной промышленной инфраструктуры, чтобы обеспечить единообразие регулирования индустриальных и технопарков. Министерство уже имеет право на проверку объектов на соответствие федеральным требованиям, но другие ведомства также имеют свои форматы «профильных» парков со своими условиями господдержки.

«Это приводит к снижению возможностей оценки и контроля прозрачности и эффективности расходования средств на поддержку таких объектов. В частности из-за этого присутствуют случаи, например, некорректного указания выплаченных в бюджет налогов», — отмечают в Минпромторге.

Министерство предлагает ограничить появление новых наименований, видов и подвидов индустриальных и технопарков, а также обязать их создателей проходить проверку на соответствие федеральным требованиям, чтобы получить господдержку.

В Минпромторге РФ также считают важным обеспечить равномерное распределение таких площадок по территории страны и синхронизировать региональное и федеральное законодательство в этой сфере.

Минпромторг и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выступили за синхронизацию механизмов поддержки промышленности Дальневосточного федерального округа.