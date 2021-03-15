«Шторм в датских водах помешал»: баржа «Фортуна» вернулась к укладке «Северного потока — 2»

Копенгаген, 15 марта. После трех дней шторма судно-трубоукладчик «Фортуна» вернулось к строительству «Северного потока — 2» в водах Дании.

Работы ведутся при поддержке судов снабжения «Умка» и «Вени», а также «Балтийского исследователя», который проводит мониторинг укладки труб, сообщает навигационный портал Marinetraffic.

11 марта в южной Балтике разгулялся штормовой ветер и его порывы достигали 20 метров в секунду, из-за чего «Фортуне» пришлось прерваться на трое суток. На ближайшие дни Шведский институт гидрологии и метеорологии дал положительный прогноз — спокойная погода с ветром не более 10 метров в секунду до 19 марта. В таких условиях судно может развивать темп до 1100 метров в сутки, но из-за ветра, штормового простоя и перестановки якорей пока что удается достичь лишь 450 метров в сутки в лучшем случае. По прогнозу оператора проекта Nord Stream 2 AG стоит ожидать лишь 400 метров в сутки, в результате чего работа в Дании будет окончена в конце мая, а в Германии — в конце июня.

Суммарно из-за неблагоприятных погодных условий строительство замедлилось на две недели с 6 февраля, из-за чего проект в датских водах получил лишь 14,6 километра «Северного потока — 2» — почти 30% запланированного в Дании участка. Предстоит построить чуть больше 34 километров на этом этапе, после чего еще 13,9 километра в немецких водах.

Недавно заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в беседе с ФАН, по какой причине США будет продолжать давить на проект. Одна из причин — стремление всецело все контролировать.