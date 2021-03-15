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Словения приостановила вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca

Словения приостановила вакцинацию препаратом от коронавируса AstraZeneca

Любляна, 15 марта. Власти Словении решили приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Власти Словении из-за опасений приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Они ожидают окончательное решение Европейского агентства лекарственных средств, сообщил министр здравоохранения Словении Мазей Кукович.

«Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstraZeneca», — сказала Кукович.

Многие страны начали отказываться от вакцинации препаратом AstraZeneca. В их числе уже оказались Индонезия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Ирландия и другие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет заседание по вакцине от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус. На заседании рассмотрят ситуацию с препаратом британо-шведской компании.

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