В Госдуме предложили повысить пенсии за счет доходов нефтегазовых компаний

Москва, 15 марта. Пенсии россиян можно значительно увеличить, если направить доходы нефтегазовых компаний напрямую в Пенсионный фонд РФ, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

ПФР в понедельник опубликовал даты увеличения пенсий россиян в 2021 году. Первая индексация пройдет 1 апреля и затронет 3,9 млн граждан РФ, получающих социальные пенсии. Их размер будет увеличен на 2,6%. Однако Минтруд РФ предлагал сделать повышение на 3,4%.

С 1 августа пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Речь идет о повышении в рамках трех пенсионных коэффициентов. С 1 октября ожидается увеличение выплат военнослужащим и приравненным к ним категориям россиян на 3,7%.

В интервью «Общественной службе новостей» Зюганов назвал подобное повышение пенсий незначительным и предложил план, по которому реальный размер пенсий может вырасти в два-три раза.

«Примем закон о распределении доходов с нефти и газа. Каждый человек имеет право на получение этой доли!» — заявил депутат Госдумы.

Повышение выплат «по 100-200 рублей» коммунист считает «пенсионным людоедством», подчеркивая, что необходимо применить закон о распределении доходов с нефти и газа.

«Это огромные деньги, которые позволили бы пенсию удвоить-утроить. Это вполне возможно сделать при нынешней экономической ситуации», — подчеркнул он, уточнив, что его партия собирается внести данное решение на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в ПФР объяснили, как назначаются пенсии по старости в 2021 году с учетом переходного периода пенсионной реформы. В текущем году пенсии назначаются на полтора года раньше: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Данная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства.