Оптимизм назван одним из источников долголетия

Лондон, 15 марта. Оптимизм оказался связан с «исключительным долголетием» и позволил людям жить дольше 85 лет, выяснили специалисты медицинского факультета Бостонского университета.

В исследовании участвовали 69 744 женщины и 1429 мужчин. За женщинами наблюдали десять лет, за мужчинами — 30 лет. Все участники заполнили анкеты, которые позволили оценить их общее состояние здоровья, привычки и уровень оптимизма. В исследовании учитывались такие факторы, как возраст, уровень образования, хронические болезни, депрессия, употребление алкоголя, физические упражнения, рацион питания и первичная медико-санитарной помощь, сообщает Express.

По словам доктора Левина Ли, их исследование показывает, что позитивный жизненный настрой «может продлить жизнь человека». Выяснилось, что самые счастливые люди в среднем имеют на 15% большую продолжительность жизни. Оптимисты имели на 70% больше шансов дожить до 85 лет по сравнению с наименее оптимистичными участниками исследования.

«Интересно, что оптимизм можно изменить с помощью относительно простых методов или методов лечения», — отметил доктор Ли.

Участник исследования, доктор Лаура Кубзански отметила, что оптимистичные люди могут управлять эмоциями и поведением в повседневной жизни и способны «оправляться от стрессоров и трудностей более эффективно», чем их более мрачные сверстники.

Люди с более позитивным взглядом на жизнь также имеют более здоровые привычки, чаще занимаются спортом и реже курят. Доктор ЛИ выразил надежду, что результаты их работы послужат стимулом для дальнейших исследований, которые позволят улучшить здоровье пожилых людей.

Издание приводит шесть советов, которые помогут сделать повседневную жизнь счастливее.

Снижение уровня стресса или умение здоровым образом справляться со стрессовыми факторами помогает чувствовать себя счастливее. Избавиться от стресса и очистить разум помогут специальные упражнения. Стресс-менеджмент включает изучение стратегий управления временем и дыхательные техники.

Специалисты также советуют делать «то, что вам нравится», если это не вредит здоровью. Полезным для эмоционального благополучия могут стать встречи с друзьями, принятие ванны или просмотр спортивных состязаний.

В заключение эксперты советуют повысить самооценку. Для этого следует позаботиться о себе. Кроме того, залогом хорошего настроения являются здоровый образ жизни, способность делиться своими чувствами и высокая устойчивость.

Ранее исследователи из Гарварда определили, что потребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день помогает максимально снизить риск смертности. В среднем это поможет снизить риск смерти от всех возможных причин на 13%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, от рака на 10% и на 35% от заболеваний дыхательной системы.