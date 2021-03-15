В Эстонии раскритиковали сомнительную вакцину AstraZeneca

Таллин, 15 марта. Эстония не должна торопиться с вакцинацией населения препаратом AstraZeneca. Его побочные эффекты еще тщательно не изучены, заявил депутат Рийгикогу Калле Грюнталь.

Вакцина AstraZeneca, как отметил депутат эстонского парламента от партии EKRE, еще не готова до конца. Все необходимые проверки она сможет пройти не раньше 2024 года, добавил политик.

«Эстония сейчас является лабораторией по испытанию вакцинации, хотя это противоречит Конституции, поскольку такие вещи нельзя проводить без согласия людей», – подчеркнул Грюнталь в беседе с Baltnews.

В ряде стран Евросоюза приостановили использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ее применение, как предполагают медики, может вызвать тромбоз или внутримозговое кровоизлияние.

Заседание по проблемной вакцине пройдет во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

На заседании также рассмотрят ситуацию с препаратом британо-шведской компании. Данные по отказу ряда государств от прививки вакциной обсуждались в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств.

До этого сообщалось, что Германия вслед за другими европейскими странами приостановила использование вакцины AstraZeneca. Решение приняли специалисты Минздрава ФРГ.