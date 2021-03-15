Полиция Уганды снова арестовала лидера оппозиции страны

Кампала, 15 марта. Силовики арестовали лидера угандийской оппозиции Роберта Кьягулани во время демонстрации за освобождение всех политзаключенных.

Оппозиция насчитала почти 700 человек, которые пропали без вести или находятся в заключении после президентских выборов, состоявшихся 14 января текущего года. Кьягулани заявил, что будет добиваться освобождения соратников и в рамках этой цели анонсировал мирную акцию протеста, на которой его впоследствии задержали.

Here is how Bobi Wine was arrested for leading a peaceful demonstration against the abductions, torture and murder of supporters. #FreeUganda https://t.co/3Cx0uTmDLo pic.twitter.com/IPjgIf7AfP — BOBI WINE (@HEBobiwine) March 15, 2021

Оппозиционера сначала доставили в Центральный полицейский участок Кампалы, однако после отправили под конвоем в собственную резиденцию, где он уже провел почти две недели под необъявленным домашним арестом сразу после начала избирательного процесса.

При этом министр безопасности Элли Тамвин заявил, что словосочетание «мирный протест» является лишь прикрытием активистов.

«Они используют слова «мирные демонстрации» как прикрытие. На них распространяются листовки с риторикой ненависти, а у некоторых протестующих изъято холодное оружие, такое как ножи и мачете», — рассказал министр.

Глава Уганды Йовери Мусевени также обвинил оппозицию в обмане. По мнению президента, нарушения на выборах действительно были, но за них несут ответственность сторонники Кьягулани, которые организовали массовые фальсификации.

Кьягулани, также известный под сценическим именем Б о би Вайн, занял второе место в борьбе за пост главы республики, уступив победу действующему лидеру Йовери Мусевени. Еще до окончательного подсчета голосов Вайн заявил, что процесс проведения выборов нарушен, а результаты голосования недействительны.

Оппозиционер планирует бороться за победу исключительно в рамках правового поля. Он не стал призывать людей к протестам, а сосредоточился на судебном противостоянии.

В конце января Вайн отозвал петицию, однако подчеркнул, что не изменил мнения о происходящем в стране. Он по-прежнему считает, что голосование прошло с нарушениями, вот только суд не является независимым, поэтому добиваться справедливости с его помощью нецелесообразно.