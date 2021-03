Полиция Уганды снова арестовала лидера оппозиции страны

Кампала, 15 марта. Силовики арестовали лидера угандийской оппозиции Роберта Кьягулани во время демонстрации за освобождение всех политзаключенных.

Оппозиция насчитала почти 700 человек, которые пропали без вести или находятся в заключении после президентских выборов, состоявшихся 14 января текущего года. Кьягулани заявил, что будет добиваться освобождения соратников и в рамках этой цели анонсировал мирную акцию протеста, на которой его впоследствии задержали.

Here is how Bobi Wine was arrested for leading a peaceful demonstration against the abductions, torture and murder of supporters. #FreeUganda https://t.co/3Cx0uTmDLo pic.twitter.com/IPjgIf7AfP