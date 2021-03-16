Володин поддержал региональное разделение программы льготной ипотеки

Москва, 16 марта. Установление льготной ставки по ипотеке в зависимости от среднедушевого дохода по региону позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что благодаря программе льготой ипотеки под 6,5% свои жилищные условия улучшили более чем 2 млн человек. В условиях пандемии COVID-19 программа также оказала существенную экономическую поддержку строительной отрасли. Спрос на недвижимость в прошлом году восстановился в 61 российском регионе.

Володин подчеркнул, что сегодня «правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов». В частности, среднедушевой доход в 2020 году в столице составлял 75 тысяч 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше — 25 тысяч 084 рубля. При этом ипотечная ставка в городах одинаковая, а значит она не в равной степени доступна для жителей Волгоградской области и Москвы.

«Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых. Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе, за счет выгодной процентной ставки», — резюмировал Володин.

Программы льготной ипотеки с процентной ставкой 6,5 для покупателей квартир в новостройках в Правительстве РФ утвердили в конце апреля прошлого года. На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что до 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ.