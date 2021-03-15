Эксперты призвали Россию инвестировать в Зимбабве

Хараре, 15 марта. Российские ученые и руководители предприятий высоко оценивают экономический потенциал Зимбабве. Особенно выгодными могут стать инвестиции в горнодобывающий и сельскохозяйственный секторы страны.

Эксперты Ассоциации экономического сотрудничества с африканскими государствами (AECAS), Института Африки РАН, Делового совета Россия —Зимбабве, Фонда Росконгресса и Vi Holding провели вебинар «Российский бизнес в Зимбабве». Они обсуждали деловые контакты двух стран, перспективы сотрудничества, взаимодействие с властями и отношения с деловыми партнерами.

Глава Института Африки РАН Ирина Абрамова отметила, что Россия заинтересована в развитии бизнеса в Зимбабве. Африканская страна богата полезными ископаемыми, их разработка и добыча потенциально выгодны.

Еще один представитель института заявил, что для развития экономики республика нуждается в инвестициях. Зимбабве — одна из самых образованных и безопасных стран Африканского континента. Все это делает ее привлекательной для инвестиций из РФ: предприятия могут быть уверены в безопасности своих вложений.

Эксперт Vi Holding Игорь Хигер призвал не бояться сотрудничества с Зимбабве. Многие компании из России не рискуют открывать представительства в Африке, но такой шаг позволит оценить весь потенциал республики.

Хигер обратил внимание, что Белоруссия и Китай уже давно поставляют в страну сельскохозяйственную технику. Россия тоже может взаимодействовать с Зимбабве в этом потенциально выгодном секторе.

Ассоциация экономического сотрудничества с африканскими государствами пообещала в дальнейшем проводить больше мероприятий, направленных на развитие деловых отношений между РФ и Зимбабве. Исполнительный директор организации Анна Беляева завила о готовности поддерживать и продвигать совместные бизнес-проекты.

Ранее власти Зимбабве представили проект строительства плотины, которое решит проблему засухи в трех провинциях.