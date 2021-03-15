Жертвами боевиков стали 15 жителей восточной части ДРК

Киншаса, 15 марта. Боевики напали на деревню Булонго в провинции Северное Киву в приграничном районе Демократической Республики Конго. Об атаке сообщила Kivu Security Tracker (KST) — организация, которая занимается мониторингом обстановки в регионе.

Минимум 15 мирных жителей стали жертвами радикалов. Группировка «Союзные демократические силы» (ADF) ворвалась в деревню в воскресенье, 14 марта, около полуночи. Боевики выломали двери нескольких домов и убили их обитателей. Правительство республики пока никак не прокомментировало произошедшее.

Группировка ADF, в которую входят радикальные исламисты, возникла в Уганде. В 1990-х она вторглась на территорию Демократической Республики Конго. Боевики действуют в основном в приграничной провинции Северное Киву.

Многочисленные нападения незаконного вооруженного формирования вызывают беспокойство международного сообщества. Новый руководитель Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) Бинто Кейтана посетила пострадавший регион на прошлой неделе и обсудила проблемы в сфере безопасности с президентом республики Феликсом Чисекеди.