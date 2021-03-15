Трое погибших, шестеро раненых в результате наезда автомобиля в колледже Сан-Диего

Вашингтон, 15 марта. Автомобиль выехал на тротуар и сбил нескольких человек около колледжа Сан-Диего (штат Калифорния), три пешехода погибли, шесть пострадали, сообщает со ссылкой на власти Fox News.

Трагедия произошла в понедельник около 09:00 (19:00 по московскому времени). 71-летний водитель на автомобиле Volvo свернул на тротуар и сбил пешеходов, сообщил на брифинге начальник полиции Сан-Диего Дэвид Нислейт.

По его словам, водитель попытался оказать пострадавшим помощь. Он был задержан по подозрению в управлении автомобилем в нетрудоспособном состоянии.

По словам начальника пожарной службы Сан-Диего Колина Стоуэлла, в больницы были доставлены пять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Нислейт отметил, что проезд под мостом, в котором произошел инцидент, использовался в качестве укрытия от дождя. В нем были установлены палатки и находились другие вещи. Тем не менее, по словам начальника полиции, пока не известно, были ли пострадавшие и погибшие бездомными.

Ранее убивший жену ветеран ВМФ США Мэтью Салливан получил тюремный срок: от 16 лет до пожизненного заключения. Бывший военнослужащий из Калифорнии зарезал жену в 2014 году и скрывал ее тело в холодильнике почти два года.