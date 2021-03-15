Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о поддавках на «Минской лыжне»

Минск, 15 марта. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт развеяла слухи об упавшем лыжнике на «Минской лыжне».

Пресс-служба Лукашенко 13 марта сообщила о его участии в республиканском зимнем спортивном празднике «Минская лыжня-2021». Команда президента одержала победу на дистанциях четыре и два километра, передают РИА Новости.

Позже Telegram-канал «Пул Первого» обнародовал видео, на котором видно, как рядом с Лукашенко несколько раз подряд упал лыжник. Интернет-пользователи и некоторые СМИ предположили, что участник специально упал, чтобы пропустить белорусского лидера вперед. Эйсмонт заявила, что глава Белоруссии не приемлет поддавки.

«Какие могут быть поддавки, когда на трибуне тысячи зрителей? У нас такое невозможно, и организаторы это прекрасно знают. Отношение у президента к этому самое жесткое, за такие поддавки и работы лишиться можно», — заявила пресс-секретарь.

Она также задалась вопросом, откуда столько внимания к этой ситуации. Минская лыжня проводится с 1986 года, а ею заинтересовались только сейчас.

Президент Белоруссии 15 марта утвердил состав Совета безопасности. Главой Совбеза Белоруссии станет президент. В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц.