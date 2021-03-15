Битва за металл: как Конго стало местом столкновения компаний из Китая и Австралии

Республика Конго заключила соглашение о добыче железной руды с местной и мало кому известной компанией Sangha Mining. Правительство передало ей три лицензии на разработку полезных ископаемых, которые ранее отозвало у австралийских горнодобытчиков Avima iron-ore Limited, Sundance Resources и Equatorial Resources Ltd EQX.AX.

Avima направила письмо конголезским властям. Компания потребовала либо восстановить лицензию, либо выплатить компенсацию в размере 27 млрд долларов. Представители фирмы дали правительству африканской страны 30 дней на принятие решения. Если никаких действий не последует, Avima намерена обратиться в суд.

Компания Sundance также хочет, чтобы ей выплатили 8,76 млрд долларов за убытки. Одновременно австралийцы уже готовят документы для иска в арбитражный суд. Их примеру следует и Equatorial. Но предприятие дало властям африканской республики полгода на решение конфликта мирным путем.

Корыстные мотивы

Руководство компаний уверено, что местные власти отозвали лицензии ради удовлетворения корыстных интересов. Речь идет о конголезских должностных лицах и третьих сторонах, однако конкретные имена неизвестны. Представитель Avima Сократ Василиадес назвал действия властей Конго вопиющими и незаконными.

В то же время правительство республики настаивает, что компании не смогли выполнить обязательства перед государством. Разрешения на разработку рудников отозвали еще 30 ноября 2020 года. Австралийцев обвинили в некачественной работе и невыплате средств за использование месторождений.

Китайские партнеры

Разрешения, отобранные у австралийцев, передали фирме Sangha Mining, о которой мало что известно. Компания зарегистрирована в Конго и относительно молода. Она еще не принимала участия ни в одном горнодобывающем проекте, хотя это ее основной профиль деятельности.

Несмотря на отсутствие какой-либо репутации и опыта, у конголезской фирмы быстро появился главный инвестор — Китай. Примечательно, что в 2013 году лишенную лицензии Sundance уже пыталась поглотить китайская компания Sichuan Hanlong Group. Фирма из Поднебесной рассчитывала получить контроль над проектом по добыче руды в Конго. Но сделка не состоялась.

Вызывает интерес и то, что отзыв лицензии у австралийских компаний совпал со скачком цен на железо. Стоимость тонны руды на международных рынках достигла рекордной отметки в 170 долларов. И все это на фоне высокого спроса на металл у китайской стороны — крупнейшего производителя стали в мире.

Исполнительный директор Sangha Мануэль Андре во время подписания соглашения с властями Конго заявил, что разработку месторождений железной руды запустят в четвертом квартале 2021 года. К 2023 компания планирует начать экспорт. В ее планах — производство больше 100 млн тонн руды ежегодно.

При этом Мануэль не стал раскрывать, кто будет вкладывать деньги в добычу, ведь собственных средств конголезкой компании явно не хватит для столь крупного производства. Вероятно, в этом вопросе помогут китайские инвестиции.

Таким образом, Конго получит лишь небольшую часть доходов от добычи и экспорта собственных полезных ископаемых. Основной бенефициар будет находиться за границами Африки. А республика рискует не просто не заработать на собственных месторождениях, но и выплатить огромные компенсации австралийским компаниям.