Эксперты назвали четыре простых способа снизить риск тромбоза

Лондон, 15 марта. Британские специалисты назвали четыре способа снизить риск образования тромбов. Советы специалистов публикует Express.

Сгустки крови или тромбы образуются, когда тромбоциты пытаются восстановить поврежденные кровеносные сосуды. Они закупоривают их и препятствуют потере большего количества крови. Но в некоторых случаях тромбы могут представлять серьезный риск для здоровья и даже жизни человека.

Последний год многие люди работали дома, а это означает, что они двигались мало, как никогда. Пребывание в неподвижности замедляет кровоток и увеличивает риск образования тромбов. Чтобы снизить вероятность закупорки сосудов, британские специалисты рекомендуют сгибать ноги и двигать ступнями. Это улучшит кровоток.

Другим известным фактором риска образования тромбов является курение. Оно способствует повреждению сосудов и заставляет тромбоциты больше слипаться, что удваивает риск. Снизить риск свертывания крови люди могут, бросив курить, подчеркивают специалисты.

С теми же рисками, что и курение, сопряжено ожирение. У людей с избыточным весом может развиться тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии. Эксперты подозревают, что повышенный уровень жира мешает току крови по венам, изменяет ее состав и способствует воспалению.

Некоторые люди могут иметь предрасположенность к появлению тромбов и без лишнего веса. Им специалисты советуют больше тренироваться. Физические упражнения улучшают кровоток и в целом оказывают положительное влияние на человека.

Ранее Компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины от COVID-19 на фоне приостановки использования препарата в ряде стран. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что в Норвегии несколько медиков были госпитализированы после вакцинации препаратом AstraZeneca. У них выявили образование тромбов.