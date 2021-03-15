Социолог Копатько: Россия не защитила на Украине русский язык

Запад перекроил молодежь Украины, отучив ее от русского языка, заявил социолог Евгений Копатько на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Процесс дерусификации Украины начался не с Майдана, он идет уже более 30 лет, и начинался еще при президенте Кучме, когда начали закрывать русские школы. Тогда впервые стали говорить, что русский мир сокращается. Большинство людей на Украине приняли эту повестку», — считает Копатько.

По словам социолога, в настоящее время около 60% жителей Украины, из которых половина с юга, а треть с востока страны, выступают за один государственный язык — украинский. Копатько полагает, что это происходит потому, что на Украине не защищают русский язык.

«Гуманитарная сфера была на периферии интересов, и в этом, кстати, прослеживалась и позиция России, особенно во времена работы Виктора Черномырдина послом РФ на Украине. Самый большой провал в гуманитарной сфере был при нем. Отсюда и результат: на Украину зашли британцы, американцы. Так что это не в 2014 случилось. Русский язык вытесняется из всех жизненных сфер», — считает Копатько.

Социолог заявил, что перелом интересов в вопросе языков состоялся, потому что представители Запада на Украине начали системно работать с молодежью. Фонд Сороса, к примеру, действовал на Украине 30 лет.

«Тридцать лет люди, по-другому заточенные, с другими ценностями и задачами, работали с новой элитой. Не думайте, что это случилось только на Украине. Процесс дерусификации идет и в Белоруссии, и в Казахстане, Армении, Азербайджане. Ежегодно шесть-восемь тысяч студентов Украины и пять тысяч студентов Белоруссии обучаются в Польше. Количество студентов в Турции из Азербайджана увеличилось в три раза, а в России сократилось в шесть раз. Человек уходит от обучения на русском языке. По данным экспертов, в 1990 году на русском в мире разговаривали около 400 млн человек, в настоящее время эта цифра уменьшилась на 150 млн», — рассказал Копатько.

Социолог полагает, что России нужно определить свое отношение к Украине: либо это часть русского мира, либо суверенное государство, которое должно самостоятельно решать внутренние вопросы.

«Мы не должны говорить о дерусификации в будущем времени. Она уже случилась в Прибалтике и закреплена законодательно. Никаких системных действий по защите русского языка Россией не делается. Эта ситуация будет только усугубляться», — считает Копатько.

Случай, иллюстрирующий слова социолога, произошел на днях в Латвии. Школьная учительница в Риге отказалась принимать доклад ученика первого класса, поскольку он был подготовлен на русском языке.