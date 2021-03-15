Это сделает Украину слабее: закрытая встреча Зеленского и Путина насторожила Климкина

Киев, 15 марта. Идея президента Украины Владимира Зеленского встретиться лично с каждым из лидеров «нормандской четверки» невыгодна Украине. Об этом сообщил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

Владимир Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с лидерами Германии, России и Франции, если общая встреча в рамках «нормандского формата» не состоится.

Идею президента страны раскритиковал Климкин. Дипломат заявил, что это «сделает Украину и ее позиции слабее».

«Если мы действительно идем в ЕС и НАТО, то с ними вместе нужно бороться и побеждать — междусобойчики здесь ни к чему», — отметил политик.

Климкину также было непонятно вовлечение в «нормандский формат» представителей Соединенных Штатов Америки. По его мнению, это не принесет пользы ни для одной из сторон.

Дипломат добавил, что украинская власть продолжает быстро терять влияние на ситуацию в Донбассе, а санкции в отношении народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «явно не основная причина, если причина вообще».

Ранее глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встречу по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в рамках «нормандского формата» планируют провести в апреле этого года, сообщило издание «Национальная служба новостей».

При этом политолог Евгений Голышкин призвал Париж и Берлин перезапустить «нормандский формат» или оказать давление на Киев.