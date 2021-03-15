В суд за нефтью: как спорный участок Индийского океана поссорил Кению и Сомали

Кения вышла из спора о морской границе с Сомали за несколько часов до начала слушаний в Высшем суде Организации Объединенных Наций. Взаимные территориальные претензии уже привели к обострению дипломатических отношений между двумя восточноафриканскими государствами.

Предметом разбирательства является кусок континентального шельфа, который содержит обильные запасы нефти и газа. В разработке полезных ископаемых заинтересованы обе страны.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, на чем базируются позиции сторон конфликта и чем грозят миру различные варианты его решения.

Территория раздора

Разногласия между Сомали и Кенией возникли из-за неясного статуса участка Индийского океана на стыке территорий двух восточноафриканских стран.

В Могадишо считают, что морская граница должна быть продолжением сухопутной и, соответственно, направляться на юго-восток. Найроби же придерживается позиции, согласно которой рубежную линию необходимо проводить строго параллельно экватору.

Таким образом, возникает спорный треугольник площадью около 100 000 км2, не только представляющий интерес с точки зрения рыболовства, но и скрывающий богатые залежи нефти и газа. Ни Кения, ни Сомали самостоятельно вести добычу природных ресурсов с морского шельфа не могут, но с удовольствием продали бы право на разработку полезных ископаемых сторонним компаниям.

Затянувшийся спор

Начало противостояния между Могадишо и Найроби лежит в 2009 году, когда страны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проведение границы на кенийских условиях.

Сомали, ссылаясь на внутренние законы, не признает документ, тогда как Кения считает его обязательством урегулировать спор во внесудебном порядке.

В 2014 году сомалийские власти обратились за помощью в Международный суд ООН (МС), и спустя три года он постановил, что имеет право вмешаться в спор государств. В июне 2019 года МС назначил публичные слушания по процессу на 9–14 сентября.

Кения потребовала перенести дату разбирательства на более поздний срок. Суд отложили сначала на ноябрь, затем на июнь 2020 года, а после из-за пандемии коронавируса — на 15 марта текущего года. Обе стороны, несмотря на задержку, пытались продать право на разработку нефтяных и газовых блоков на спорной территории. Это даже вызвало дипломатический кризис между странами и привело к взаимному отзыву послов в феврале 2019 года.

Дополнительные аргументы

Каждая из сторон обладает аргументами, дающими надежду на выигрыш в споре.

Для Сомали это фактическая победа в первом раунде противостояния. В 2017 году МС встал на сторону Могадишо и не признал меморандум 2009 года в качестве безусловного обязательства наладить конфликт во внесудебном порядке.

Очевидно, что Кения не желает решать вопрос в юридической плоскости. Это подтвердил воскресный отказ Найроби от участия в суде, который теперь может пройти и без столицы Кении. Вероятно, власти республики осознают слабость собственной позиции.

С другой стороны, в Сомали находится контингент кенийских военных, которые в составе миссии Африканского союза борются с террористами из группировки «Аш-Шабаб», связанной с запрещенной на территории РФ организацией «Аль-Каида»1.

Также на территории Кении проживают тысячи сомалийских беженцев, которые могут стать рычагом влияния в вопросе принадлежности спорной территории.

Возможные последствия

Как разрешится спор между Кенией и Сомали — неизвестно. Однако результат окажет существенное влияние не только на африканские страны.

Шельфовая добыча нефти и газа ведется всеми государствами, у которых есть такая возможность. Иногда для этого привлекаются сторонние компании. По мере развития технологий подводной разработки полезных ископаемых следует ожидать увеличения количества подобных конфликтов. И созданный Кенией и Сомали прецедент неизбежно будет учитываться в будущем.

Также пересмотру может подвергнуться морская граница между Кенией и расположенной южнее Танзанией, которая согласована аналогичным образом — проведением параллельной с экватором линии.

1 Организация запрещена на территории РФ.