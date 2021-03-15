Стоимости бензина в России предсказали рост в ближайшие месяцы

Москва, 15 марта. Стратег Sberbank Investment Research Михаил Шейбе предположил, что стоимость бензина может увеличиваться в ближайшие месяцы.

С конца прошлого года цены на топливо повысились на 2,2%, по информации Росстата. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость тонны АИ-92 в пятницу смогла побить исторический рекорд мая 2018 года. Цена поднялась с начала года более чем на 12%, пишет «Прайм».

«Давление на цены на бензин, вероятно, продолжится в течение следующих месяцев», — считает аналитик.

Сегодня стоимость топлива повышается из-за роста экспортной альтернативы для отечественных производителей. Показатель в ближайшем будущем должен увеличиваться, отыгрывая ценовую ситуацию на нефтяном рынке. К тому же на уровень стоимости повлияет рост разницы между ценой на черное золото и на бензин в мире.