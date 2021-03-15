Социолог: Китай не оставит без последствий кражу «Мотор Сич»

Ситуация с украинским заводом «Мотор Сич» послужит поводом для сближения России и Китая, поделился прогнозом социолог Евгений Копатько на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Китай, безусловно, не оставит без последствий действия Украины. Скорее всего, эта ситуация сблизит Россию и Китай, поскольку страны видят, что на них оказывают давление. Россия и Китай явно видят дальнейшие перспективы сотрудничества», — считает Копатько.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее решил вернуть в государственную собственность «Мотор Сич», одним из акционеров которого является китайская компания Beijing Skyrizon. Представители компании Beijing Skyrizon подали иск в арбитражный суд на Украину на сумму в 3,6 млрд долларов. В КНР считают несправедливыми национализацию предприятия, противоречащую принципам рыночной экономики.

Китайская делегация позже приехала в Крым. Иностранные инвесторы готовы вернуться на полуостров через десять дней, чтобы заключить соглашения о сотрудничестве. Однако социолог Евгений Копатько заявил, что не видит прямой связки визита делегации Китая в Крым с ситуацией, возникшей с предприятием «Мотор Сич».

Ранее директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал СМИ, почему национализация завода «Мотор Сич» станет ударом по инвестиционному климату в стране.