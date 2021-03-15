Американский блогер выразил восхищение русским ванным комнатам

Москва, 15 марта. Американский блогер Джейкоб, который в своих социальных сетях часто сравнивает Россию и США, не смог сдержать эмоций, описывая русские ванные комнаты.

Особенности ванной комнаты в российских квартирах сильнее всего впечатлили жителя США. По его словам, после увиденного, он больше не может принимать душ на родине. Больше всего блогера удивило то, что русские стараются поставить большую ванну, независимо от размеров жилплощади. У всех его коллег, друзей и знакомых из России обязательно можно было увидеть ванну, которая могла занимать больше половины комнаты.

«Я пришел к мнению, что русским после прогулки в зиму или тяжелого рабочего дня просто необходимо полежать в ванне», — написал Джейкоб.

Однако стоимость коммунальных услуг в США не позволяет местным жителям набирать по 100 литров воды каждый день. Кроме того, ванная комната в американских городских квартирах выглядит совсем иначе. Как правило, это отдельная «душевая зона», где место для мытья отделено шторкой. Отдельно он обратил внимание на то, что в российских домах душевая лейка присоединена к смесителю с гибким шлангом. Тем временем в Штатах она крепко вмонтирована в стену.

Ранее сообщалось, что жители США попробовали блюда национальной русской кухни. Холодец, соленые огурцы и селедка под шубой не пришлись по душе иностранным обозревателям.