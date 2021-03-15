Григорий Лепс показал редкое фото с матерью в честь ее юбилея

Москва, 15 марта. Отечественный певец и композитор Григорий Лепс опубликовал редкий снимок со своей матерью Натэллой Семеновной, которая отмечает день рождения.

Музыкант поздравил родительницу с праздником на своей странице в Instagram. Лепс поблагодарил мать за все, что она сделала для него, и оставил теплые пожелания.

«С днем рождения, мама! С юбилеем, родная! Крепкого здоровья тебе и долгих радостных лет! Спасибо за любовь, поддержку и понимание!» — написал исполнитель.

На фото, которым певец проиллюстрировал пост, Лепс нежно обнимает Натэллу Семеновну за плечи, а она с любовью прижимается к сыну. Поклонники артиста восхитились редким снимком и присоединились к поздравлениям.

«Маме долгих, здоровых лет! Спасибо за Гришу!»; «Тепло идет от этой фотографии»; «С днем рождения Натэллу Семеновну! Самые наилучшие пожелания! Спасибо за такого великолепного сына»; «Мама красавица! Поздравляю!» — написали комментаторы.

Григорий Лепс недавно признался, что у него нет внушительных накоплений, несмотря на большие гонорары. Всему виной довольно легкомысленное отношение артиста к деньгам. Певец предпочитал тратиться на антиквариат и алкоголь.